Fundação AIS oferece Terços do Papa Francisco para os portugueses rezarem por ele todos os dias

A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) vai oferecer Terços do Papa Francisco para os portugueses rezarem por ele todos os dias.

Em comunicado, a fundação pontifícia sublinha que foi raro o dia, ao longo dos 12 anos de pontificado, em que o Santo Padre não pediu que rezássemos por ele.

“Agora que o mundo chora a sua ausência entre nós, é tempo de se cumprir esse pedido reiterado vezes sem conta”, diz a AIS, acrescentando que “para o fazer e como memória do ‘querido Papa Francisco’, tem para oferecer terços que foram até benzidos por ele”.

Os terços “são gratuitos como o amor”, vinca.

A diretora do secretariado nacional da Fundação AIS sublinha que “o Santo Padre é eterno nos nossos corações e vai estar sempre presente nas nossas orações”.

“E não há melhor maneira de manifestar a nossa amizade para com o querido Papa Francisco do que rezando por ele, como ele nos pediu quase sem cessar ao longo dos 12 anos do seu pontificado”, acrescenta Catarina Martins de Bettencourt.

A responsável lembra que a AIS é “uma fundação pontifícia, que depende diretamente do Santo Padre, e por isso sente o “dever de oferecer aos portugueses” os Terços do Papa Francisco, benzidos pelo próprio”, e que “são, por isso, quase um tesouro”.

Os Terços do Papa Francisco podem ser pedidos – um por família – diretamente na página da Fundação AIS, ou então através do telefone: 217 544 004. O Terço do Papa Francisco vai acompanhado com uma pagela com uma oração a Nossa Senhora, lembrando o carinho especial que o Papa sempre devotou à Mãe de Deus e muito especialmente a Nossa Senhora de Fátima.