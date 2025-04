João e Carolina viajaram de Lisboa para Roma de propósito para a despedida de Francisco

João e Carolina Bacalhau aterraram em Roma, Itália, às duas da manhã de terça-feira, menos de 24 horas depois da morte de Francisco. Às sete já estavam na Praça de São Pedro, para acompanhar a cerimónia da transladação do corpo do Papa, da Casa de Santa Marta para a Basílica de São Pedro.

Os dois portugueses, casados desde 2019, estiveram cinco horas na fila até chegarem junto à urna. “Atrás de nós, estava outro casal de portugueses que também viajou à última hora para se despedir do Papa. Viemos no mesmo voo. Metemos conversa e começámos a perceber que tínhamos muitos pontos em comum: a prematuridade dos nossos filhos, alguns padres que conhecemos. No final, parecia que tínhamos feito juntos uma peregrinação de cinco horas”, conta João Bacalhau, de 34 anos.

A longa fila que dava várias voltas na Praça de São Pedro compensou, garantem. “Quando lá chegámos, contemplamos a basílica e percebemos que estávamos ali para fazer caminho. Aqueles segundos junto ao corpo do Papa foram muito simbólicos, mas o mais importante foi o caminho que fizemos até lá”, diz o português, contando que, no final, acabaram os quatro a rezar numa das capelas da basílica como se se conhecessem há muito tempo.