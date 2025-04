Papa doou 200 mil euros a reclusos antes de morrer

O Papa Francisco decidiu doar 200 mil euros a reclusos, depois de uma visita à prisão Regina Coeli na Quinta-Feira Santa, a 17 de abril, poucos dias antes de morrer.

Na altura, ao contrário do que tinha sido prática em anos anteriores, o Santo Padre não lavou os pés dos reclusos, devido ao estado de Saúde frágil. Mas, em alternativa, decidiu deixar um contributo monetário.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo D. Benoni Ambarus, bispo delegado para a caridade e as prisões e auxiliar de Roma, Francisco quis "gritar ao mão com todas as suas forças a necessidade de prestar atenção aos detidos".