Vaticano divulga projeto do túmulo do Papa

O túmulo do Papa Francisco ficará localizado perto do Altar de São Francisco.

O Vaticano divulgou esta quinta-feira o projeto do túmulo do Papa Francisco.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira, 21 de abril, aos 88 anos.

O velório público decorre desde quarta-feira, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Mais de 50 mil pessoas já se foram despedir do bispo de Roma.

O funeral do Papa Francisco realiza-se no sábado de manhã.

Um grupo de pobres vai acolher o Papa, quando o caixão chegar a Santa Maria Maior, de acordo com a informação divulgada esta quinta-feira pela Santa Sé.



“Os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus. Assim também no coração e no Magistério do Santo Padre, que escolheu o nome Francisco para nunca esquecê-los”, lê-se no texto da Sala de Imprensa.

A partir de domingo, os fiéis poderão visitar a última morada do Papa argentino na Basílica de Santa Maria Maior.