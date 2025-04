250 mil pessoas viram o Papa. Há quem vá dormir ao relento para garantir lugar para o funeral

Um padre italiano chegou pouco depois do encerramento. Olhou nervosamente para o sentido do fluxo das pessoas, perguntou aos voluntários e depois à polícia, e saiu frustrado. Um casal levou a “nega” com mais naturalidade, mas a reação mais comum era de alguma frustração.

“Não” é a palavra que mais se ouve nas imediações do Vaticano ao fim da tarde de quinta-feira. As autoridades começaram a fechar a Praça de São Pedro alguns minutos antes das 17h, preparando o fim da fila e encerramento da Basílica. Mas, uma hora depois, apesar dos avisos nos telemóveis de todos em Roma, ainda havia pessoas a procurar entrar.

“Na verdade, chegamos aqui às 16h50. Eles mudaram alguma coisa em cima da hora. A mensagem dizia que fechavam às 17h”, aponta Jason, referindo-se ao aviso que soou em todos os telemóveis na área de Roma por volta a hora de almoço, “mas quando chegamos já tinham fechado as grades e diziam que não era possível”.

O funeral do Papa Francisco, que acontece este sábado, obriga a elevadas medidas de segurança. Além do significado do momento, que deverá levar centenas de milhares de pessoas à Praça de São Pedro, a presença de centenas de chefes de Estado e representantes diplomáticos faz subir as exigências das autoridades.

Apesar de isso, há quem planeie dormir ao relento durante a noite para garantir um lugar. É o caso da irmã Ana, italiana, que está encostada às grades a ver milhares de pessoas a sair do Vaticano.

“Vi o Papa há dois dias”, conta, sentindo-se “muito emocionada” depois de quatro horas na fila.