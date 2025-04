A urna papal já foi encerrada. Saiba que objetos e documentos tem lá dentro

O encerramento do caixão do Papa obedece a um rito muito próprio.

Realizado à porta fechada, dentro da Basílica de São Pedro, depois de uma breve oração, lê-se um documento público, tipo escritura notarial (rogito) que recorda a vida de Francisco e as suas obras mais importantes. Este documento é assinado por alguns presentes nesta cerimónia, cujo nome não foi revelado.

Em seguida, e sempre em clima de oração, o mestre das celebrações pontifícias coloca um véu de seda branca sobre o rosto do Santo Padre. O corpo é depois aspergido com água benta e são colocados dentro do caixão alguns objetos: uma bolsa com moedas e medalhas do pontificado e também um pequeno tubo com a escritura anteriormente assinada e selada.

Por fim, é colocada a tampa sobre o caixão de zinco, em cima do qual estão a cruz, o brasão do Papa defunto, uma placa com o seu nome, a duração da sua vida e do seu Ministério petrino.

No caixão de zinco, após a soldadura, ficam impressos os selos do cardeal camerlengo, da Prefeitura da Casa Pontifícia, do Departamento das celebrações litúrgicas e do Capítulo Vaticano.

O último passo é fechar o caixão de madeira E, em cima da tampa do caixão, fica apenas uma cruz e o brasão do Papa defunto.

Será assim, que a urna será levada, em cortejo, neste sábado de manhã, para o recinto da Praça de São Pedro, onde serão celebradas as exéquias solenes, presididas pelo cardeal Giovanni Battista Re, o decano do Colégio Cardinalício.