As encíclicas, os textos e os gestos do Papa Francisco. Reveja o debate

“Fratelli Tutti”, “Laudato Si” e “Amou-nos”. O legado do Papa Francisco pode ser estudado a partir das encíclicas que dedicou aos temas da ecologia integral, amizade social e fraternidade humana.

Neste debate, moderado pelos jornalistas Ângela Roque e Miguel Coelho, D. José Traquina, bispo de Santarém e responsável pela Pastoral Social na CEP - Conferência Episcopal Portuguesa e o padre Tony Neves, que se juntou a partir de Roma, onde é conselheiro geral dos Missionários Espiritanos, debateram as encíclicas com Ana Patrícia Fonseca, diretora executiva da FEC - Fundação Fé e Cooperação, que se dedica à promoção do desenvolvimento em vários países.

Nas primeiras horas que se seguiram ao anúncio da morte do Santo Padre, também Rita Valadas, da Cáritas Portuguesa, e Frei Filipe Rodrigues, dominicano e responsável pela associação João 13, de apoio a pessoas carenciadas e em situação de sem abrigo, partilharam com a Renascença o seu testemunho sobre o legado do Papa.

