“O Papa que veio do fim o mundo”. Reveja o debate

O Pontificado do Papa Francisco foi marcado por visitas às periferias do Catolicismo, evitando os países mais tradicionais. Francisco quis chegar aos católicos de todos os cantos do mundo, defendendo uma Igreja que vá ao encontro das periferias.

O Papa que disse que tinha vindo "do fim do mundo" fez, igualmente, o esforço de ir aos territórios mais improváveis, espalhando a sua mensagem. Francisco nunca deixou de abordar temas complexos para a própria Igreja, como os abusos.

Em debate sobre o legado do Santo Padre que faleceu esta segunda-feira, a Renascença começou por juntar o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel e o ensaísta e professor universitário Guilherme d'Oliveira Martins. Mais tarde, juntaram-se à emissão o Patriarca de Lisboa, D. Rui Valério e a reitora da Universidade Católica, Isabel Capeloa Gil.

Um debate que decorreu durante a emissão especial da Renascença no dia da morte do Papa Francisco que pode rever no Youtube: