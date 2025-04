Palestina, Myanmar, Sudão, EUA e monarquias. Líderes de 143 países no funeral do Papa Francisco

Veja também: Do Vaticano para Santa Maria Maior. Um interativo para perceber o percurso final do Papa Francisco A Praça de São Pedro vai tornar-se num microcosmos do mundo na manhã deste sábado. Os líderes de 143 países, assim como da União Europeia e de instituições como a ONU, vão estar presentes no funeral do Papa Francisco, totalizando cerca de 500 líderes, monarcas, chefes de Estado, diplomatas e acompanhantes. Portugal vai estar representado por Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, e ainda o presidente da Assembleia da República José Pedro Aguiar-Branco, o primeiro-ministro Luís Montenegro, o ministro dos Negócios Estrangeiros Paulo Rangel, e ainda o chefe da Casa Civil da Presidência, Fernando Frutuoso de Melo. Há mais dois portugueses na lista: António Guterres é o principal representante das Nações Unidas, enquanto António Costa é o primeiro nome da delegação da União Europeia (que conta ainda com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros, e a presidente do Parlamento).

O mundo lusófono vai estar presente com o Brasil (que recebeu a primeira Jornada Mundial da Juventude de Francisco), Angola, Moçambique, Cabo Verde, e Timor Leste — que recebeu uma das últimas visitas apostólicas do 266.º Papa. A lista é encabeçada por fortes delegações da Argentina e da Itália, que vão sentar-se nos lugares da frente dos representantes das nações, voltados para o altar em frente à Basílica de São Pedro. Com o Presidente Javier Milei, a Argentina é representada por oito pessoas, enquanto a Itália, com o chefe de Estado Sergio Mattarella à cabeça, é representada por 22 pessoas. Há ainda 12 monarcas soberanos que vão marcar presença, como a rainha da Dinamarca e os reis de Espanha, Suécia, Bélgica e Jordânia, e os príncipes do Mónaco, dos Emirados Árabes Unidos, da Ordem de Malta, do Liechtenstein e o grão-duque do Luxemburgo.