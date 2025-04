Saiba o que diz a escritura notarial colocada dentro da urna do Papa Francisco

Veja também:

O Vaticano já divulgou o conteúdo do texto da escritura notarial (rogito) colocada, esta noite dentro da urna pontifícia.

O documento recorda as principais etapas da vida e obra de Francisco e começa por identificar o dia e hora da sua morte. “Connosco, peregrino da esperança, guia e companheiro de viagem rumo à grande meta a que somos chamados, o Céu, no dia 21 de abril do Ano Santo de 2025, às 7h35 da manhã, enquanto a luz da Páscoa iluminava o segundo dia da Oitava, a Segunda-feira de Páscoa, o amado Pastor da Igreja Francisco passou deste mundo para o Pai”, lê-se nas primeiras linhas.

O extenso texto sublinha o percurso familiar e humano de Jorge Mario Bergoglio até à sua eleição papal. “Sempre atento aos últimos e aos rejeitados pela sociedade, Francisco, logo que foi eleito, escolheu viver na Casa Santa Marta porque não podia prescindir do contacto com as pessoas e, desde a primeira Quinta-feira Santa, quis celebrar a Missa da Ceia do Senhor fora do Vaticano, em prisões, em centros de acolhimento para deficientes ou toxicodependentes”, prossegue o documento.

Destaca a recomendação de Francisco aos sacerdotes para “estarem sempre prontos para administrar o sacramento da misericórdia” e ter “a coragem de deixar as sacristias para ir em busca da ovelha perdida, mantendo as portas da igreja abertas para acolher aqueles que desejam encontrar o Rosto de Deus Pai.”