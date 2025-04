“Simplicidade e coerência". Cardeal explica razões do Papa para ficar em Santa Maria Maior

Na véspera do funeral do Papa Francisco, com a Praça de São Pedro encerrada desde as 17h00 em Roma, os percursos de fiéis e turistas começam a desviar-se da cidade do Vaticano para a Basílica de Santa Maria Maior. Só esses é que conseguem entrar naquela que será a última morada do Papa. "Jornalistas não podem entrar na Basílica", diz à Renascença um dos agentes da polícia italiana num dos postos de controlo de segurança.

Porquê? "Ordens do comandante", finaliza, desviando o olhar para o ajuntamento de jornalistas que aguarda a conferência de imprensa do Cardeal Coadjutor de Santa Maria Maior.

O lituano Rolandas Makrickas revelou esta quinta-feira que a decisão do Papa Francisco de ali ser sepultado é “profundamente simbólica” e reflete a “simplicidade e a coerência que marcaram o seu pontificado”.

“A Senhora disse-me: prepara o túmulo”, lembrou relatou o Cardeal, evocando uma frase durante uma conversa com Francisco, em maio de 2022.

“Nessa altura, o Santo Padre disse estas palavras: estou feliz porque a Virgem não se esqueceu de mim.”

No breve encontro que teve com os jornalistas à porta da Basílica de Santa Maria Maior, o cardeal lituano recordou que, inicialmente, Francisco havia recusado a ideia de não ser sepultado na Basílica de São Pedro, como é tradição entre os Papas.

Uma semana depois, mudou de ideias e contactou o Cardeal Makrickas desde a Casa Santa Marta, manifestando o desejo de ser sepultado em Santa Maria Maior, junto da imagem da Salus Populi Romani.