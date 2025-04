Fato escuro? Trump quebra protocolo no funeral do Papa Francisco

O Presidente norte-americano, Donald Trump, rompeu o protocolo este sábado no funeral do Papa Francisco, ao não respeitar o "dress code".

O Vaticano pediu aos chefes de Estado e de Governo para vestirem de negro, mas Trump optou por um fato azul, com gravata da mesma cor.

Fato e gravata pretos e camisa branca fazem parte da indumentária recomendada para os funerais dos Papas.

Também é pedido que os dignitários internacionais usem sapatos, meias compridas e casacos negros durante as exéquias.

Quebra de protocolo. Zelensky fica sentado na primeira fila



Donald Trump não foi o único a furar o protocolo. Ao contrário do que seria de esperar, se as regras fossem seguidas à risca, o Presidente ucraniano ficou sentado na primeira fila, a cerca de dez cadeiras de distância de Donald Trump, durante o funeral do Papa Francisco.