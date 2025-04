Marcelo no funeral de Francisco: "Um Papa que ultrapassa a dimensão da Igreja"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorda Francisco como um Papa que conseguiu ultrapassar a dimensão da Igreja e chegar ao coração dos não católicos.

Em declarações à RTP, no final do funeral do Papa Francisco, Marcelo Rebelo de Sousa fala da importância da Igreja Católica no mundo, com dezenas de chefes de Estado e de Governo presentes nas exéquias de Francisco.

"Pode ver como o mundo inteiro lá estava a prestar homenagem a Francisco, à sua mensagem, à sua obra. A perceber este estranho fenómeno que é, para a maior parte dos estadistas que não é católica, muitos poucos se viu que eram praticantes e participavam, a entender o peso que tem a Igreja em todo o mundo, por outro lado, uma figura como um Papa que ultrapassa a dimensão da Igreja e que tocou a vida deles, politicamente, economicamente, socialmente, como tocou a vida de cada um de nós", disse o Presidente.

Marcelo Rebelo de Sousa conta que conversou com o ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden e com vários chefes de Estado de língua portuguesa.

"Falávamos do significado da cerimónia e o que tinha feito o Presidente Ramos-Horta que veio para voltar hoje mesmo. Foi uma loucura, atravessou o mundo todo para a homenagem ao Papa Francisco."

Donald Trump estava na fila à frente do Presidente português. Marcelo Rebelo de Sousa disse ter ficado com a impressão que o Presidente norte-americano "falou bastante de questões políticas com o Presidente da Estónia".