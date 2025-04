Montenegro espera que próximo Papa seja “alguém que é escutado”

O primeiro-ministro defende que é preciso “alguém que tenha esta capacidade, este impacto, isso constrói-se, às vezes não é fácil e não é imediato”.

Luís Montenegro considera que o funeral foi “um momento intenso” por todo o seu pontificado, mas também pela relação estreita com Portugal.



Papa português? "Não quero agoirar"

Nestes declarações à Renascença, diz que, apesar de este ter sido um pontificado tão marcante, difícil de igualar, o próximo Papa pode ser alguém com igual dimensão.



"A história ensina-nos que esses espaços acabam por ser preenchidos e temos esperança que outras figuras poderão emergir, com novos perfis, carismas e impacto. Não quero ter uma visão apocalíptica, de que a seguir a um Papa com esta dimensão não virá outro com, eventualmente ideias diferentes, mas igual capacidade de fazer o mundo evoluir. Mas não será fácil."

Sobre a possibilidade de sucessor de Francisco ser português, Luís Montenegro nada quer dizer. Se isso acontecer e quando acontecer, será uma "grande notícia".