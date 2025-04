Pelo menos 400 mil pessoas no funeral do Papa Francisco

Pelo menos 400 mil pessoas assistiram este sábado ao funeral do Papa Francisco, incluindo fiéis reunidos na Praça de São Pedro e ao longo da procissão pelas ruas de Roma, disse o ministro do Interior de Itália.

Segundo Matteo Piantedosi, entre as presentes na Praça de São Pedro e as que estiveram ao longo do caminho até à Basílica de Santa Maria Maior ascenderam a pelo menos 400 mil.

Este número revê em alta os anteriormente dados pelas autoridades.

As exéquias do Papa Francisco começaram pelas 09h00 de Lisboa (10h00 em Roma).