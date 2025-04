Todos irmãos no funeral de Francisco. "Não sou religiosa, vim de Portugal porque o Papa era um ser humano bom"

No dia em que Francisco foi eleito Papa, a imagem inusitada de uma gaivota no topo da chaminé da Capela Sistina correu mundo. No dia em que Francisco foi sepultado, as gaivotas voltaram à Praça de São Pedro, juntando-se à despedida do Santo Padre com o nome do santo dos animais e da ecologia.

As aves sobrevoaram, grasnando, as cerca de 400 mil pessoas que se juntaram no Vaticano para homenagear Francisco uma última vez, antes de o Papa ser sepultado na Basílica de Santa Maria Maior. Para entrar no Vaticano, ninguém pôde adormecer.

Pelas 5h30 já se formavam filas nas entradas para a Praça, e apenas jornalistas, proteção civil e alguns voluntários essenciais para o funcionamento da operação de segurança podiam entrar.

Os portões abriram às 6h00, soltando um ruído de passos apressados, e até corrida, em direção aos lugares o mais à frente possível — pouco importavam os apelos italianos para levar as coisas com calma.