D. Américo Aguiar suspende redes sociais antes do Conclave

O cardeal D. Américo Aguiar suspendeu, este domingo, as suas contas nas redes sociais.

A Renascença sabe que o bispo de Setúbal, que é um dos cardeais com presença no Conclave para a sucessão de Francisco, tomou esta opção por questões isolamento e recolhimento, numa altura em que decorrem reuniões preparatórias para a realização do processo de eleição do próximo Papa.

D. Américo Aguiar é conhecido por ser particularmente ativo nas redes sociais, nomeadamente no Facebook e no Instagram, com partilha de fotografias e vídeos.

Este sábado, o cardeal partilhou publicamente uma fotografia da urna de Francisco no final da cerimónia das exéquias na Basílica de São Pedro e, antes dessa, uma outra no interior da mesma Basílica com os “três cardeais Juventude do Papa Francisco”, como o próprio escreveu.