Quem vai ligar para Gaza? “Não teremos outro Francisco”, lamenta embaixador palestiniano

“No caminho para a Praça da Manjedoura, Francisco viu aquele muro horrível. Pediu então ao motorista para parar. Saiu do carro, pôs a mão sobre o muro e rezou pela construção de pontes e não de muros de ódio. Ele compreendeu que aquele muro separava, pela primeira vez na história do Cristianismo, as Igrejas da Natividade e do Santo Sepulcro. Foi um momento especial”, lembra ainda o chefe da representação diplomática palestiniana junto do Vaticano.

Para Issa Kassessieh, o Papa começou desde o início do seu pontificado a sua preocupação com o conflito na Terra Santa e recorda três momentos que o marcaram.

Outro dos momentos marcantes, prossegue Kassissieh, “foi a oração pela paz, que teve lugar no coração da Cidade do Vaticano, oito dias depois da passagem por Belém, com a presença do nosso Presidente Mahmoud Abbas”.

Finalmente, o embaixador recorda “a canonização de duas irmãs palestinianas em 2015, mas, também, o seu encontro com famílias de Gaza… tudo isso foi muito tocante para ele”.

Desde o início da guerra entre Israel e o Hamas, em outubro de 2023, Francisco ligou cerca de 600 vezes para a paróquia de Gaza, “telefonava todos os dias, todas as noites. Sabia os nomes das crianças, animava-as e dava-lhes esperança”.

“Quem poderá esquecer as suas ações? Por causa dele, os habitantes de Gaza, os cristãos de lá, tinham esperança. E continuam a ter”, assegura.

Desafio ao reconhecimento português da Palestina

Sobre o reconhecimento de um Estado da Palestina, o embaixador Issa Kassissieh desafia o Estado português para que se posicione “ao nível da consciência de Sua Santidade”.

“Nós assinamos um acordo abrangente com a Santa Sé. E, nesse acordo, o Vaticano reconheceu o Estado da Palestina com as fronteiras de 1967. Francisco assumiu uma posição moral. E nós gostaríamos que Portugal, sendo um país católico, ecoasse essa posição, reconhecendo ao Estado da Palestina, o direito à autodeterminação”, conclui.