Schoenborn viu "mão abençoada" de Francisco no encontro entre Zelensky e Trump

O funeral do Papa Francisco, celebrado no sábado no Vaticano, reuniu líderes de todo o mundo, entre eles Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Ora, o encontro entre os dois responsáveis políticos antes da cerimónia foi interpretado pelo cardeal Christoph Schoenborn como um sinal da influência duradoura do pontífice.

"Estamos tristes porque o Papa nos deixou, estamos felizes porque ele está em Casa e estamos empenhados em prosseguir o caminho que ele traçou para nós," afirmou o arcebispo emérito de Viena, em declarações aos jornalista à saída de uma visita à Basílica de Santa Maria Maior.