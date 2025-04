“A vida e a dignidade dos trabalhadores estão ameaçadas”, garante Liga Operária Católica

A dignidade de “comer o fruto do nosso trabalho” é o título da mensagem do MTKR - Movimento de Trabalhadores Cristãos de Ilha de Reunião, que começa por aludir às “grandes convulsões geopolíticas” que o mundo enfrenta e que são propícias a que “os poucos beneficiários do sistema capitalista” tudo façam para “proteger os seus interesses”. “A vida e a dignidade dos trabalhadores estão ameaçadas, pois são considerados meras ferramentas que podem ser descartadas em troca de dinheiro”, assinala o texto.

O documento enviado à Renascença sublinha que na Ilha de Reunião “a taxa de desemprego continua a ser alarmantemente elevada, especialmente entre os jovens dos 15 aos 24 anos, onde atinge uns preocupantes 41,9 por cento”. E alerta para a possibilidade de o número de desempregados no território voltar a aumentar, por causa “atual conjuntura económica e as orientações políticas” que vigoram na Ilha.

Depois, o comunicado da LOC sublinha a importância da Manifestação do dia 1 de maio, sugerindo que “como cidadãos ativos, devemos estar presentes nas ruas, manifestar o desacordo com um sistema económico que desumaniza os trabalhadores”. “Devemos mostrar a nossa solidariedade para com aqueles cujo fim do mês é cada vez mais difícil”, acrescenta. A mensagem deixa ainda um alerta para a forma como se usa a inteligência artificial que “está ao serviço de uma economia global que está a transformar as nossas vidas a uma velocidade vertiginosa”.

E termina com uma reflexão final sobre a festa de São José. “Neste Dia do Trabalhador, unamo-nos na solidariedade e no compromisso de lutar por um futuro em que a dignidade do trabalho seja uma realidade para todos. Que este dia nos inspire a seguir em frente, a não desistir perante a adversidade e a trabalhar em conjunto por um mundo mais justo e equitativo”, conclui.

Jubileu do Mundo do Trabalho: Diocese do Porto

A diocese do Porto está a organizar o Jubileu do Mundo do Trabalho, ente 1 e 4 de maio.

De acordo com informação enviada à Renascença, entre as diversas iniciativas, está prevista uma Celebração Eucarística no domingo, dia 4 de maio, às 16h, na Sé Catedral do Porto, presidida pelo Sr. D. Manuel Linda, Bispo do Porto.

Para além da Eucaristia Jubilar no dia 4 às 16h, na Sé Catedral do Porto, a diocese tem também preparada “a Exposição Diocesana do Mundo do Trabalho, que recolhe elementos trabalho caraterístico de cada vigararia, a decorrer no Paço Episcopal”.