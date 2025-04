Bispos aos partidos: "é urgente restabelecer a confiança dos cidadãos nas instituições"

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), D. José Ornelas, pede responsabilidade aos partidos na campanha para as eleições legislativas de 18 de maio e que os problemas reais dos portugueses estejam no centro do debate político.

Na abertura da 211.ª Assembleia Plenária da CEP, em Fátima, D. José Ornelas afirmou que a Conferência Episcopal acompanha "com muito interesse e partilha o ambiente de preocupação que se vive no nosso país, a viver um período de significativa incerteza e instabilidade política".

Os bispos portugueses mostram-se preocupados com "a situação de crise política" provocada pela queda do Governo e apelam a uma campanha eleitoral com responsabilidade.

"À porta de mais uma campanha eleitoral, chegou a hora de os partidos políticos assumirem, de forma honesta, clara e inequívoca, que é urgente restabelecer a confiança dos cidadãos nas instituições, agir com ética e responsabilidade e promover um diálogo construtivo entre os diferentes agentes políticos e as forças vivas da sociedade", referiu D. José Ornelas.