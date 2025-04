Bispos reúnem-se em Fátima em Assembleia Plenária

Os bispos portugueses vão reunir-se, a partir desta segunda-feira e até quinta-feira, em Assembleia Plenária na Casa de Nossa Senhora das Dores do Santuário de Fátima.

Durante os quatro dias de trabalhos, os bispos vão refletir em “estilo sinodal” sobre a situação dos seminários, além de analisarem propostas de documentos pastorais sobre a “Liturgia viva da Igreja”, “O primado da pessoa e da sua consciência” e “A família”.

Outros temas em discussão serão o processo sinodal em curso, lançado pelo Papa Francisco, o Jubileu 2025 e o ponto de situação sobre o processo de compensações financeiras às vítimas de abuso no seio da Igreja.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Os trabalhos arrancam esta segunda-feira, às 16h00 desta segunda-feira, e terminam às 13h00 do dia 1 de maio e os órgãos de Comunicação Social estão convidados para a sessão de abertura, que vai decorrer na Casa Nossa Senhora das Dores.

Esta segunda-feira, vai ser celebrada uma Eucaristia em memória do Papa Francisco às 18h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

No dia 1 de maio, a conferência de imprensa com os órgãos de comunicação social vai realizar-se, às 15h00, no Centro Pastoral Paulo VI.

Nesta assembleia plenária não estarão presentes os cardeais D. Manuel Clemente, D. António Marto e D. Américo Aguiar que se encontram em Roma, onde participam nas reuniões que antecedem o início do conclave para a eleição do novo pontífice.