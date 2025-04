Conclave marcado para 7 de maio

O Conclave para escolher o sucessor do Papa Francisco vai ter início no dia 7 de maio, quarta-feira. A decisão foi tomada esta segunda-feira de manhã, depois de nova reunião da Congregação dos Cardeais.

O dia do arranque do Conclave vai começar com uma missa e os cardeais entram na Capela Sistina à tarde.

A partir de hoje a Capela Sistina vai estar encerrada ao público para ser preparada para o Conclave.

O Conclave vai reunir 135 cardeais eleitores.

