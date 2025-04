“Semeadores de Esperança”. Alunos do 1º ciclo de EMRC fazem festa em Fátima

Os alunos do 1º ciclo de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) têm encontro marcado para o dia 30 de abril, em Fátima, sob o mote “Com EMRC somos sementes de Esperança”.

“Vamos fazer festa! Com a alegria contagiante das crianças, seguimos juntos nesta caminhada, mantendo os nossos corações abertos e reforçando o compromisso de construir um mundo mais fraterno e solidário”, explica a equipa nacional da EMRC, em declarações ao Educris.

De acordo com Estela Cristina, coordenadora da atividade, o tema da esperança “funciona muito bem com os mais novos”, que são “como pequenas esponjas e apreendem com facilidade”.

“Na escola, queremos desafiá-los a serem semeadores — com ações, palavras — de forma simples, como só as crianças sabem ser”, acrescenta.

A iniciativa visa “celebrar a importância e a dimensão transformadora da Esperança” e está a ser preparada com uma atividade prévia, intitulada “O mistério da semente desaparecida”.

O objetivo, de acordo com Estela Cristina, é proporcionar “uma experiência pedagógica que ajude os alunos a prepararem-se para o encontro” através de um jogo.

“Este jogo didático, em formato de escape room, propõe, em modo de descoberta, um conjunto de desafios que promovem a aprendizagem de valores fundamentais da vida em comunidade, trabalhados na disciplina de EMRC em contexto de sala de aula”, explica

Iniciativa solidária com as Aldeias de Crianças SOS de Portugal

À semelhança de anos anteriores, o Encontro Nacional de EMRC para os alunos do 1.º Ciclo mantém uma vertente solidária.

“Os alunos de 69 agrupamentos escolares receberam um link com vários desafios, que lhes permitirá aprofundar o sentido e a intencionalidade pedagógica do tema deste ano, culminando numa partilha solidária a favor das ‘Aldeias de Crianças SOS de Portugal’”, explica a responsável.

O objetivo é “alargar a esperança” a uma instituição que apoia crianças e jovens. “Fazê-lo a partir de outras crianças é uma forma de despertar para o cuidado e a atenção ao outro, através de quem é mais novo e não tem as mesmas oportunidades”, destaca.

Neste contexto, as escolas participantes são convidadas a levar ao Encontro Nacional bens alimentares não perecíveis e produtos de higiene que serão entregues no Centro Paulo VI.

Os alunos e professores foram também desafiados a criar uma semente, com base em modelos disponibilizados, que representará a sua escola num mural de destaque durante a celebração, que terá lugar na Basílica da Santíssima Trindade.

Programa do encontro

O programa tem início às 10h00, com o acolhimento das escolas no Centro Paulo VI.

Às 12h15, todos os participantes reúnem-se na Basílica da Santíssima Trindade para uma celebração onde os mais pequenos vão “agradecer o dia” e aprender o que é “ser semente de esperança” no dia a dia, nas suas comunidades educativas e nas famílias.

Presidida por D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal da Educação Cristã e Doutrina da Fé (CEECDF), a celebração vai evocar e celebrar vida do Papa Francisco, com a colaboração dos alunos da Escola Emídio Garcia, de Bragança, e do Colégio de Fátima.

Durante a celebração, os alunos assistirão a uma encenação bíblica que traz ao presente a parábola do bom semeador.

“Juntando a alegria, a oração, a reflexão e a partilha, queremos que este momento seja marcante e espelhe a essência e identidade da disciplina”, sublinha Estela Cristina.

Durante o dia, o Centro Paulo VI acolherá três sessões culturais, com uma adaptação da obra “O Pinóquio”, que transmite aos alunos valores essenciais para um crescimento saudável, como a amizade, a esperança, a verdade, a alegria e a bondade.

A peça deste ano é uma adaptação “muito própria” do clássico Pinóquio. Segundo a organização, a narrativa convida a perceber como os valores estão no centro do trabalho pedagógico da disciplina e são fundamentais para crescer bem.”

O XXIII Encontro Nacional da EMRC para os alunos do 1.º Ciclo é uma iniciativa do Secretariado Nacional da Educação Cristã (SNEC), através do Departamento Nacional da EMRC.