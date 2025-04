Ana não pode ver. Queria estar com o Papa que “escancarou as portas para todos”

Estar em Roma e encontrar-se com o Papa. Ana tinha essa expetativa, quando se lançou à organização da peregrinação do Jubileu das Pessoas com Deficiência que termina esta terça-feira, no Vaticano.

Aos 36 anos, esta mulher, praticamente cega, lidera um grupo de 10 pessoas com deficiência das dioceses de Lisboa e do Porto. E faz parte da Comunidade Católica com Deficiência Visual, na Conferência Episcopal Portuguesa.

A ausência física de Francisco num momento tão importante deixa “um sentimento agridoce”, começa por admitir à Renascença.

Ana recorda “com saudade” o Papa que resgatou os mais frágeis à irrelevância e que “escancarou as portas para todas as pessoas da sociedade, designadamente as pessoas com deficiência, que até há bem pouco tempo não tinham um papel de importância”.

E, ao dizer isto, sorri. O olhar de quem não vê pode ser muito seguro e expressivo, sacode o desalento por não viver esse momento e prefere focar-se no essencial: “estamos aqui em prol de um bem maior, que é promover a participação da pessoa com deficiência na Igreja”.