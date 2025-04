Basílica dos Congregados passa a ter missa em inglês num "gesto de hospitalidade evangélica”

Esta iniciativa, da Eucaristia em inglês "foi pensada para a comunidade internacional que vive, estuda ou trabalha em Braga". De acordo com o padre Paulo Terroso, reitor da Basílica dos Congregados "é uma iniciativa que nasce do desejo de acolher, com proximidade e alegria, a comunidade internacional que cada vez mais habita, estuda ou trabalha", na cidade.

O sacerdote lembra que "são estudantes investigadores, profissionais, famílias, pessoas de diversas culturas e línguas que também procuram um espaço de fé, de silêncio e de comunhão".

"A Basílica dos Congregados, pela sua localização central, é chamada a ser um sinal visível da presença da Igreja no meio da cidade. Uma Igreja que está sempre aberta, uma Igreja com portas e braços abertos, como o Evangelho nos pede, uma Igreja que escuta, acolhe e celebra com todos", acrescenta.

Para o padre Paulo Terroso "a missa em inglês é mais do que uma resposta pastoral, é um gesto de hospitalidade evangélica, um testemunho de que na Casa de Deus há sempre lugar para mais um, e que a linguagem do acolhimento e da fé é sempre universal".

A Basílica dos Congregados, no coração da cidade de Braga, dará início, a partir do próximo domingo, 4 de maio, às 17h30, à celebração da Santa Missa em língua inglesa, a realizar-se todos os domingos à tarde.

A celebração seguirá o rito romano, com leituras e homilia em inglês, mantendo a dignidade e beleza litúrgica que caracteriza a Basílica. A iniciativa conta com o apoio de vários voluntários da comunidade internacional que já se disponibilizaram a colaborar na liturgia.

Com esta nova celebração, a Basílica dos Congregados reforça o seu compromisso pastoral de ser um espaço de comunhão e encontro, não só para os fiéis locais, mas também para todos os que, por breves temporadas ou por tempo mais prolongado, fazem de Braga a sua casa..