Cardeais discutem perfil do próximo Papa

O número dos cardeais eleitores desceu para 133. Inicialmente, previa-se a participação de 136 purpurados mas, com a retirada do cardeal Angelo Becciu (decisão agora assumida pelo próprio, após ter sido suspenso pelo Papa Francisco, em 2020), o número dos eleitores passou a 135. Esta terça-feira, no entanto, o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano informou que outros dois cardeais com direito a voto (com menos de 80 anos), não vão participar no Conclave por razões de saúde.

Os trabalhos da Congregação Geral continuam e, esta terça, os cardeais ouviram a primeira meditação, como estava previsto. As reflexões, a cargo do abade Donato Ogliari, insistiram na centralidade de Cristo, nos desafios da Igreja no mundo e no caminho da Igreja como um “estaleiro”, em permanente “work in progress”.

Entre as 20 intervenções livres que se seguiram em plenário, muitas delas centraram-se na evangelização, no relativismo, no diálogo com outras religiões, na questão dos abusos, no drama da solidão e no perfil que se espera do novo Papa. Como habitualmente acontece nestes briefings de Matteo Bruni com os jornalistas, não foram referidos quaisquer nomes, nem a proveniência dos cardeais que usaram da palavra.

O horário do primeiro dia do Conclave já foi anunciado. Na quarta-feira, 7 de maio, a “Missa Pro Elegendo Pontefice”, será celebrada às 10h, na Basílica de São Pedro e, às 16h30, na Capela Paulina, começa uma oração que, no final, conduzirá os cardeais eleitores, em cortejo, até à Capela Sistina, onde prestam juramento e ouvem uma meditação e, só depois, as portas serão fechada à chave (conclave) para a primeira votação.