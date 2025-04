Cardeal Becciu, condenado por peculato, desiste de participar do conclave

Numa breve declaração, o Cardeal Giovanni Becciu revela que decidiu “obedecer, como sempre, à vontade do Papa Francisco de não entrar no Conclave”, embora afirme que continua “convicto” da sua inocência.

O Cardeal italiano diz que a sua decisão pretende “contribuir para a comunhão e serenidade do Conclave”.

"Tendo presente o bem da Igreja, que servi e continuarei a servir com fidelidade e amor, e para contribuir para a comunhão e serenidade do Conclave, decidi obedecer, como sempre fiz, à vontade do Papa Francisco de não entrar no Conclave, embora continue convicto da minha inocência", é este o conteúdo da breve mensagem do Cardeal Becciu.

Recorde-se que o cardeal, de 76 anos, foi suspenso pelo Papa Francisco dos seus direitos cardinalícios, em 2020, e chegou a exigir na semana passada poder votar no próximo conclave.

Agora, com a declaração desta terça-feira, o cardeal Angelo Becciu coloca um ponto final na polémica.