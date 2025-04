Encontro Nacional de Catequese reflete sobre o “crer” de Niceia à atualidade

A Diocese de Angra, Açores, acolhe entre 1 e 3 de maio o 62º Encontro Nacional de Catequese.

Sob o mote “Eu creio, nós cremos: de Niceia ao hoje da catequese”, o encontro, que decorre nos 1.700 anos da realização do Concílio de Niceia e em pleno Jubileu da Esperança, destina-se aos responsáveis diocesanos pela catequese.

Para a irmã Arminda Faustino, “este encontro é muito importante para nós, sobretudo no momento que vivemos em Portugal. A Fé é fundamental para vida do cristão. Em Niceia questionou-se as razões do crer cristão e hoje continuamos a fazê-lo semanalmente”.

De acordo com responsável, a “adesão à fé”, faz-se “individualmente, mas também em comunidade” e, por isso, é fundamental revisitar “este património do passado para o reinterpretarmos para a atualidade”.

“Importa que passados 1.700 anos, da realização do Concílio, refletir sobre estas questões da fé para reavivarmos a fé pessoal e em Igreja para caminharmos com os mais novos na caridade, no amor e na esperança do mesmo Senhor que no une”, destaca.

O encontro nacional é sempre composto por uma componente formativa, proporcionando também a partilha de experiência por parte dos secretariados da catequese das dioceses católicas de Portugal.

Os trabalhos iniciam-se na quinta-feira, ao final do dia, com uma conferência pelo cónego Adriano Borges sobre “O Concílio de Niceia: Contexto histórico no Oriente e no Ocidente. Antecedentes e consequências”.

a terceira e última conferência, apresentada pelo cónego Hélder Fonseca Mendes, é sobre 'A afirmação da Fé na catequese: do professado ao vivido'.

Para a manhã de sexta-feira, estão previstas duas conferências: “Recitar com fé o Credo é entrar em comunhão com Deus Pai, Filho e Espírito Santo” (CCE 197): o dogma trinitário-cristológico-antropológico”, a cargo do padre Pedro Lima e “A afirmação da Fé na catequese: do professado ao vivido”, pelo cónego Hélder Fonseca Mendes.

Da parte da tarde os participantes, provenientes de todos os secretariados diocesanos, realizam trabalho em grupo sob o tema “A catequese como laboratório de diálogo”.

O dia termina com a celebração da Eucaristia, presidida por D. Armando Esteves Domingues, Bispo de Angra, na Sé local.

No último dia da iniciativa os participantes iniciam o dia com a eucaristia, presidida por D. António Augusto de Oliveira Azevedo, presidente da CEECDF. Segue-se o tradicional passeio cultural pela região.