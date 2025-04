Cardeais pedem aos fiéis que rezem por eles

A Santa Sé divulgou esta quarta-feira um Comunicado do Colégio Cardinalício a pedir orações. Reunidos em Roma e empenhados nas Congregações Gerais que preparam o Conclave, os cardeais convidam o Povo de Deus “a viver este momento eclesial como um acontecimento de graça e discernimento espiritual, na escuta da Vontade de Deus”.

Nesta Igreja sem Papa e a viver na incógnita de qual dos 133 eleitores será escolhido para Sucessor de Pedro, “os Cardeais, conscientes da responsabilidade a que são chamados, reconhecem a necessidade de serem sustentados pela oração de todos os fiéis. Esta é a verdadeira força que, na Igreja, favorece a unidade de todos os membros no único Corpo de Cristo”, lê-se no Comunicado.

O texto dos cardeais acrescenta ainda que “diante da grandeza desta iminente tarefa e das urgências do tempo presente, é necessário, antes de tudo, fazermo-nos instrumentos humildes da infinita Sabedoria e Providência do Pai Celeste, na docilidade à ação do Espírito Santo”.

O Colégio Cardinalício sublinha que o Espírito Santo “é, na verdade, o protagonista da vida do Povo de Deus, Aquele a quem devemos escutar, acolhendo o que diz à Igreja” e imploram também a Nossa Senhora que, “com a sua intercessão maternal, acompanhe esta comum invocação”.