Cardeais preocupados com a polarização na Igreja

Prosseguem, no Vaticano, os encontros com intervenções livres dos cardeais sobre diversos assuntos que mais os preocupam. Na Congregação geral desta manhã, os trabalhos centrarem-se, em particular, na situação económica e financeira da Santa Sé que tem estado a vermelho nos últimos anos, sobretudo desde a pandemia e após os mais recentes escândalos financeiros (um dos quais levou mesmo ao afastamento do cardeal Angelo Becciu, por ter sido condenado por fraude).

Para esclarecer o Colégio cardinalício, falaram esta manhã o cardeal Reinhard Marx, Coordenador do Conselho para a Economia e também os cardeais Kevin Farrell, Presidente del Comité para os investimentos (e actual Camerlengo), Christoph Schönborn, Presidente della Comissão de vigilância do IOR (mais conhecido como Banco do Vaticano). Os 181 cardeais presentes foram ainda informados sobre o governo do Estado do Vaticano e as iniciativas relacionadas com o Serviço da Caridade, até agora chefiado pelo cardeal e esmoler apostólico, Konrad Krajewski.