Senhor Santo Cristo dos Milagres. Arcebispo de Boston preside à grande festa religiosa dos Açores

O arcebispo de Boston, D. Richard Henning, vai presidir às celebrações do Senhor Santo Cristo dos Milagres que se realiza de 23 a 29 de maio - ou seja, no sexto fim-de-semana da Páscoa - em Ponta Delgada, de acordo com informação avançada pela Diocese de Angra.

“Temos um Evangelho para partilhar com todos. Não se trata de um evento para cativar os jovens, mas celebrarmos com eles a mesma fé”, disse em conferência de imprensa o eitor do Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres, cónego Manuel Carmos Alves.

A festa tem por lema “Cristo a nossa esperança” e, para o encerramento, está prevista uma “Via-Lucis da Esperança”, especialmente dedicada aos jovens.

A Via-Lucis é uma prática de oração e devoção que, como a Via-Crucis, acompanha os momentos da vida de Cristo, mas focando-se na sua ressurreição e aparições aos discípulos. É uma jornada espiritual que nos leva a contemplar a luz e o poder de Cristo ressuscitado.