Abusos na Igreja. Avaliados 40 pedidos de indemnização

Daqui para a frente, e segundo informou fonte da CEP no encontro, espera-se que até julho sejam ouvidas todas as vítimas que pediram compensação financeira e que, até dezembro, todas as indemnizações sejam pagas. “São tempos que me parecem razoáveis”, reforçou D. José Ornelas, que voltou a apelar à sociedade em geral para também fortalecer a resposta às vítimas de abusos sexuais.

“Interessa-me, sim, que as nossas crianças tenham uma rede em que se possam apoiar: instrumentos e pessoas que possam ir convenientemente ao encontro delas. A grande maioria destes casos passa-se no âmbito familiar e é muito difícil de lá entrar, se não houver capacidade nas instituições que estas crianças frequentam para ajudar a libertá-las disso”, assinalou.

