Santa Sé desmente doença de Parolin

A Santa Sé desmentiu esta sexta-feira que o cardeal Parolin esteja doente. Alguma imprensa italiana divulgou ontem que o ex-secretário de Estado do Vaticano - um dos principais “papabili” que enche as primeiras páginas dos jornais - teria tido um problema de saúde, ao ponto de ser necessário chamar uma equipa médica de emergência. Tudo falso

“O cardeal Parolin não está doente. A notícia não é verdadeira”, afirmou Matteo Bruni, diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, com veemência.

Entretanto, a famosa chaminé por onde vai sair fumo preto ou branco já foi colocada esta manhã, pelos bombeiros do Vaticano, no telhado da Capela Sistina. A partir de quarta feira, 7 de maio, será através dela quer os cardeais comunicam com o mundo. Sabemos também que dentro da Capela Sistina já foi instalada a salamandra, através da qual sairá o fumo com os votos queimados.

Ao mesmo tempo, prosseguem as intervenções livres dos cardeais, reunidos em Congregação geral, sobre os assuntos que mais os preocupam. O diretor da Sala de Imprensa do Vaticano revelou alguns dos temas abordados nas 25 intervenções de hoje: evangelização, jovens, sinodalidade e missão, colegialidade, a importância da unidade, o contra-testemunho relacionado com abusos na Igreja e escândalos financeiros, a importância do direito canónico e o notável testemunho dos cristãos do Médio Oriente.

Matteo Bruni anunciou também que os cardeais eleitores já cá estão quase todos, só faltam quatro e outros dois doentes que deverão chegar a Roma neste sábado. E, quando estiverem cá todos os 133 eleitores, a atribuição dos seus quartos na Casa Santa Marta, será realizada, como sempre, por sorteio.