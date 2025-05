​Vaticano começa a instalar chaminé no topo da Capela Sistina para o Conclave

O Vaticano começou esta sexta-feira a a instalar uma chaminé no topo da Capela Sistina. A agência noticiosa Associated Press (AP) escreve que os bombeiros do Vaticano foram vistos no telhado da Capela Sistina a instalar a chaminé, um momento crucial na preparação para o Conclave que arranca a 7 de maio.

A cada duas rondas de votação, os votos dos cardeais, onde indicam quem escolhem como sucessor de Francisco, serão queimadas num forno especial para indicar o resultado ao mundo exterior.

Se nenhum Papa for escolhido, as cédulas são misturadas com cartuchos contendo perclorato de potássio, antraceno e enxofre para produzir fumo preto. Se houver um escolhido, as cédulas queimadas são misturadas com clorato de potássio, lactose e resina de clorofórmio para produzir fumo branco.