Último dia de luto por Francisco. Patriarca de Lisboa celebra missa no Zambujal

O Patriarca de Lisboa vai assinalar o último dia de luto da Igreja Católica pela morte do Papa Francisco no bairro do Zambujal. Os nove dias de luto começaram no funeral, a 26 de abril, e terminam este domingo, dia 4 de maio.

"Em consonância com o apelo do Papa a uma Igreja que vai até às periferias", anuncia o Patriarcado de Lisboa em comunicado, D. Rui Valério vai estar no Zambujal para assinalar o dia "presidindo à procissão e Missa em honra de São José".

D. Rui Valério esteve no bairro do Zambujal em novembro de 2024, no Dia Mundial dos Pobres, poucas semanas após confrontos com a polícia na sequência da morte de Odair Moniz, devido a um tiro disparado por um agente da PSP. O agente está suspenso e é acusado do crime de homicídio.

"Será ocasião para se prestar homenagem ao legado do Papa Francisco e também oportunidade para dirigir a Deus orações por este momento particular da vida da Igreja, especialmente pelos Cardeais que vão eleger o novo Papa", refere o Patriarcado de Lisboa.

O Papa Francisco morreu na manhã de 21 de abril de 2025, aos 88 anos. O funeral na Praça de São Pedro, no Vaticano, e sepultamento na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, deram início aos tradicionais nove dias de luto da Igreja Católica pela morte de um Papa.