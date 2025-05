D. Américo Aguiar vai para o conclave "de coração aberto e sem limites"

A poucos dias do Conclave, o cardeal D. Américo Aguiar admite que ainda não escolheu o nome em quem votar. “Acredito profundamente que não é exclusivamente uma escolha humana”, afirmou à Renascença e à CNN no final da missa que celebrou esta manhã, na sua igreja titular de Santo Antonio in Via Merulana. “Vou de Coração aberto, sem predefinições, sem limites, nem linhas vermelhas e com total disponibilidade”.

Sendo um dos mais jovens eleitores do Colégio cardinalício, confessa estar muito curioso sobre o que lhe vai acontecer depois do “Extra Omnes!” (expressão que o cerimoniário proclama antes de fechar à chave a porta da Capela Sistina).

D. Américo revelou que, além de ter “cortado” com as redes sociais, também optou por não ler jornais, numa espécie de “jejum informativo externo”, para se preparar interiormente e em silêncio para o que aí vem.

Sobre o que tem aprendido nestes dias de preparação e nas Congregações gerais, o jovem cardeal português identifica em todos os participantes, uma acrescida consciência da responsabilidade. “Nós somos uma pequenina migalha numa história de 2025 anos e de duzentos e sessenta e tal sucessores de Pedro. Por isso, quanto mais caminho percorremos, mais consciência temos - e não sue trata de falsas humildades, é a verdade que constatamos - de estes 133 homens sentirem a sua pequenez e a sua responsabilidade”, afirma. “Nesta antecâmara do Conclave, o que temos que descobrir, com a oração, é qual de nós é aquele que ama mais a Jesus; esse é o critério".

Interrogado sobre se o pontificado de Francisco terá ou não continuidade, o bispo de Setúbal não hesita: “A continuidade está sempre garantida. E acredito que o estilo do próximo Papa será de acordo com aquilo que é a própria pessoa. Porque se olharmos para os três Papas que conheci, São João Paulo II, de saudosa memória (de um modo especial para a nossa Aura), Bento XVI, de saudosa memória, com a sua celebração no Porto, e o meu querido e amado saudoso Papa Francisco, todos eles foram continuidade, com estilos diferentes e focos diferentes”. Por isso, “vamos tentar, humanamente tentar, ser sensíveis àquilo que o Espírito diz, para sermos assertivos”.