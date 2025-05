"Gostaria que houvesse uma continuidade muito forte com o perfil do Papa Francisco"

Antecipando o Conclave, com início marcado para 7 de maio, João Manuel Duque admite a eleição de “alguém com impacto nas estruturas da Igreja, a eleição de um cardeal mais jovem”, mas alguém que se identifique com o Papa Francisco. Duque não avança com nenhum favorito, mas revela que “há alguns que não gostaria que fossem” eleitos.

Em vésperas do início do Conclave que vai eleger um novo Papa, João Manuel Duque afirma, por outro lado, que os temas da agenda do Papa Francisco vão continuar a desafiar a Igreja, pois “são temas desafiantes para o conjunto da humanidade”.

“Será, certamente, um campo a desenvolver” porque "se o perfil do Papa for um perfil que não tenha esse assunto muito no coração, ele poderá, de facto, parar bastante”.

Poderia ser significativo. Eu penso que a abertura que se deu com o Papa Francisco, de não ser um Papa europeu, sobretudo um Papa do sistema, num certo sentido, que já antes tinha acontecido na rutura de um Papa italiano ou na transição de um Papa italiano, mais do sistema, com João Paulo II, é algo significativo. Não sei se neste momento é questão essencial. Francamente, parece-me que no rumo que a Igreja tomou nos últimos tempos e no papel do Papado, no papel da figura do Papa internacionalmente considerado, mesmo para além do âmbito da Igreja, não sei se essa questão é neste momento muito significativa. Pessoalmente, penso que não.

A partir do dia 7 de maio, 53 cardeais europeus, 37 americanos, 16 são da América do Norte, 4 da América Central e 17 da América do Sul, mais 23 asiáticos, 18 africanos e 4 da Oceania, reúnem-se em conclave. Podemos dizer, professor João Duque, que estamos perante o mais imprevisível conclave da história, como já alguns prognosticaram?

Terá de ser um perfil, antes de mais, suficientemente carismático e isso, certamente, reduzirá bastante os candidatos porque, quer queiramos quer não, os últimos três Papas desempenharam uma função importante do ponto de vista social, do ponto de vista global, até do ponto de vista político internacional, muito para além da questão direta do governo da Igreja. Isso é indiscutível e, nesse sentido, diríamos que prevê-se e espera-se que seja um Papa com essa capacidade. Caso contrário, de facto, há um certo papel de liderança da Igreja Católica - do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de orientação do conjunto da humanidade, independentemente da pertença à Igreja ou não pertença à Igreja, que é uma tarefa que tem sido bastante colada à figura do Papa - que poderia desaparecer.

Até que ponto o contexto internacional - guerras, tensões políticas - pode condicionar o conclave? Por exemplo, numa entrevista recente à Renascença, um dos biógrafos de Francisco, Austin Ivereight, disse que na escolha do próximo Papa muitos cardeais vão estar preocupados com o colapso da ordem mundial...

Isso pode ser significativo e até atrever-me-ia a dizer que a presença do hemisfério norte pode voltar a ter mais relevância, uma vez que, de facto, a crise forte que estamos a atravessar do ponto de vista político está a afetar, sobretudo, um certo paradigma a que nos habituamos, no hemisfério norte, a ter como seguro. Nesse sentido, não sei se alguém mais ligado à diplomacia do contexto europeu, europeu-norte-americano, europeu mais estendido até a Ásia, mas a Ásia aqui mais do norte, eventualmente não venha a ter um papel importante nesta dinâmica, tanto quanto possa ter, do ponto de vista diplomático e orientador espiritual. Talvez, talvez neste momento isso seja mais significativo do que o problema do sul, diríamos, do hemisfério sul e das características do hemisfério sul.

Ao longo dos últimos dias, falou-se muito do legado de Francisco e dos desafios que se colocam à Igreja Católica. O Papa Francisco insistiu na defesa de uma Igreja para todos, mas deixou temas em aberto, vários temas em aberto, desde logo, o processo sinodal é ainda um caminho a percorrer. Receia que possa, eventualmente, ser interrompido, ou é um processo irreversível?

Eu, francamente, acredito, estou convencido de que é um processo irreversível. Posso ser demasiado otimista quanto a isso, otimista no sentido em que me identifico, evidentemente, com esse caminho. Também não acredito que a figura única de um Papa possa interromper esse processo. Pode introduzir um certo ritmo que afrouxe o processo sinodal, mas o processo sinodal está introduzido já em estruturas suficientes. Aliás, o Papa Francisco, como bom estratega, encarregou-se de deixar estruturas suficientes e até indicações suficientes para que o processo siga por si, mesmo que o Papa possa não ser extraordinariamente simpatizante dele. Nesse sentido, acredito que, aliás, é o que deverá acontecer relativamente ao futuro: há um perfil diferente de igreja, independentemente das tendências do Papa que aí estiveram. Os efeitos do Conselho Vaticano II são efeitos que resistiram à variedade dos Papas que vieram posteriormente.