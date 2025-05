"Papamóvel" de Francisco vai ser clínica móvel em Gaza

"Esta é uma intervenção concreta e salvadora de vidas numa altura em que o sistema de saúde em Gaza colapsou quase totalmente", disse o secretário-geral da Cáritas Suécia, Peter Brune, que está a apoiar o projeto. O responsável apontou que "não é apenas um veículo", mas sim "uma mensagem que o mundo não esqueceu as crianças de Gaza".

O veículo foi utilizado por Francisco na visita de 2014 à Terra Santa, e está a ser equipado com equipamento de diagnóstico e emergência médica para prestar assistência a jovens no território palestiniano, onde os serviços de saúde foram devastados pelos ataques militares de Israel.

Um dos "papamóveis" do Papa Francisco está a ser transformado numa clínica móvel para crianças na Faixa de Gaza. Este era um dos últimos desejos do Papa Francisco, segundo a Vatican News.

O "papamóvel" vai estar equipado com testes de deteção rápida de infeções, vacinas, equipamentos de diagnóstico, kits de sutura e vai contar com profissionais médicos. A Cáritas planeia colocar a clínica em ação em comunidades sem acesso a equipamentos de saúde funcionais assim que o acesso humanitário a Gaza for possível.

A Faixa de Gaza tem uma pequena comunidade cristã. Francisco tinha o hábito de ligar à Igreja da Sagrada Família em Gaza quase diariamente durante a maioria do período de guerra, que recomeçou em outubro de 2023 depois de um ataque do Hamas a Israel.

O "papamóvel" utilizado pelo Papa Francisco na viagem apostólica à Terra Santa em maio de 2014 ficou na região depois de Francisco regressar ao Vaticano.