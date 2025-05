Próximo Papa pode vir da Ásia? "A Igreja e o mundo deixaram de ser euro-cêntricos"

A questão seguinte é se essa continuidade será com o regresso a um Papa europeu, ou se o sucessor de Francisco terá outra proveniência. “ A Igreja e o mundo deixaram de ser eurocêntricos . O eixo económico-financeiro – e não sei se, porventura cultural – está a passar para a Ásia ”, afirma o cardeal Marto que considera, eventualmente, mais remota a possibilidade de um Papa do continente africano.

Questionado sobre a forma como têm corrido as várias reuniões entre os cardeais, na contagem decrescente para o Conclave, D. António Marto refere que tem sido evidente “ a frontalidade ” na partilha de sensibilidades, que, contudo, não deverá ser sinal de divisões no colégio.

“África também tem riqueza, mas acho que ainda não chegou o tempo… por isso, nada me admira que possa ir para a Ásia, mas também nada me admira que possa ficar na Europa”, diz.

Com a expetativa a crescer, a poucos dias do início do processo eleitoral do futuro Papa, D. António Marto acredita que “entre dia 9 e dia 10, possivelmente já teremos novo Papa”.

Se algum risco existe de passar para o exterior a ideia de que pode não haver unidade entre os cardeais quanto ao perfil do futuro pontífice, o bispo emérito de Leiria-Fátima considera que “será mínimo… se realmente existir”.

Francisco “sabia quem queria”

É, também, essa a perspetiva do patriarca emérito de Lisboa que diz que “o fator de surpresa, às vezes, é muito forte”.

Referindo-se à Ásia como o “continente do futuro”, D. Manuel Clemente dá o exemplo da “China e da Índia que, juntas, levam por volta de um terço da população mundial. E continua a crescer, sobretudo na Índia”.

D. Manuel diz ter “alguns colegas cardeais da Ásia, um ou outro que eu conheço mais de perto, e não me importava de ver aqui”.

“Este vai ser, muito especialmente, o Conclave do Papa Francisco, porque a grande maioria [dos cardeais] foi escolhida por ele… e muito bem… ele sabia quem queria”, sublinha o patriarca emérito.

D. Manuel admite, por outro lado, que as sucessivas congregações gerais têm sido “uma experiência muito enriquecedora que, tanto quanto eu percebo, vai convergindo numa silhueta, num perfil, que continue esta atitude pastoral, no sentido mais preenchido, do Papa Francisco”.

“O resto é surpresa”, remata.