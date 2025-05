Patriarca de Lisboa pede orações pelo processo de eleição do novo Papa

O apelo de D. Rui Valério é lançado numa carta dirigida a todo o clero e aos diocesanos acerca do Conclave de eleição do Sumo Pontífice.

O patriarca de Lisboa, D. Rui Valério, pede orações pelo Conclave que começa na quarta-feira, no Vaticano, e vai escolher o sucessor do Papa Francisco.

Leia a carta na íntegra

Carta do Patriarca de Lisboa a todo o clero e aos diocesanos acerca do Conclave de eleição do Sumo Pontífice

Reverendíssimos Senhores,

Estimados Irmãos,

Permanece na memória de todos o luminoso ministério do Papa Francisco, pelo qual damos graças a Deus e cujos frutos confiamos nas mãos do Pai do Céu, para continuarmos a ser uma Igreja que testemunha Cristo vivo e O leva a todas as periferias.

Com o início do Conclave, no dia 7 de maio, tem início um momento particular da vida da Igreja, que todos somos chamados a viver com particular intensidade espiritual.

É um momento especial em que recordamos a promessa do Senhor: «Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela» (Mt 16, 18). Por isso, rezamos pelos Senhores Cardeais reunidos em Roma, pedindo que se cumpra esta promessa do Senhor e que seja escolhido o Sucessor de Pedro, que reúne a Igreja como a rede de pesca com muitos peixes que, «apesar de serem tantos, […] não se rompeu» (Jo 21, 11), como escutámos no Evangelho da Missa do passado Domingo.