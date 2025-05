Pressões externas tentam influenciar cardeais

A dois dias de entrarem em Conclave, os cardeais reúnem sob pressões externas de vários tipos.

A questão dos abusos e a denúncia de falta de responsabilização de alguns prelados na condução de alguns processos, motivou, há uns dias, uma conferência de imprensa, num hotel de Roma, liderada pelo grupo ativista “bishop-accountability.org".

As denúncias foram dirigidas, sobretudo, a dois dos principais “papabili”, os cardeais Pietro Parolin e Luis António Tagle, acusados de falta de rigor em alguns processos.

Esta segunda-feira de manhã, foi também divulgada uma carta escrita por um sacerdote e pároco italiano. Marco Contini foi vítima de abuso por um padre pedófilo quando era seminarista e denuncia a falta de rigor e a lentidão do processo que se arrasta há mais de 25 anos.

“Ajoelho-me hoje diante dos cardeais e imploro-vos: não se esqueçam de nós vítimas!Não aceitem meias medidas e que a vossa voz seja uma voz única e unida contra a pedofilia”, escreve o referido padre numa longa carta dirigia aos purpurados do colégio cardinalício.

Freira Tik Tok e padre Guilherme DJ apoiam Carta Aberta

Também esta manhã circula outra “Carta aberta aos Cardeais em Roma”, em nome dos “jovens de todo o mundo”.

Divulgada em várias línguas, a carta deixa um apelo ao Conclave: "Não escolham apenas um Papa. Escolham um peregrino. Um pastor. Um pacificador”, lê-se no texto. Os jovens pedem para se continuar o caminho traçado pelo Papa Francisco e aprender com os erros do passado [clericalismo, abusos].

A iniciativa desta carta partiu da organização juvenil Kamino, ligada à Igreja Católica Belga, mas - segundo nos referem - também conta com o apoio do famoso padre DJ português, Guilherme, e da irmã espanhola Xiskya Valladares, conhecida como ”freira do TikTok”, membro do último Sínodo dos Bispos sobre sinodalidade.