Anel e selo papal destruídos perante os cardeais

Na última Congregação de terça-feira, o Anel do Pescador e o Selo de Chumbo do Papa Francisco foram anulados. A operação foi realizada esta manhã, na presença do Cardeal Camerlengo Kevin Farrell e perante o colégio cardinalício reunido, pela última vez antes do Conclave.

Em plena Sede Vacante, manda a tradição que estes símbolos do poder papal sejam imediatamente destruídos após a morte do Papa. A Sala da Imprensa, no entanto, não esclareceu a razão deste “atraso”, uma vez que o Santo Padre faleceu no dia 21 de abril.

Entretanto, no habitual encontro com os jornalistas, o diretor Matteo Bruni adiantou alguns detalhes sobre os eventuais horários para a saída de fumo.

Quarta-feira, como haverá apenas uma votação, poderemos ver fumo pelas 19h (menos uma hora em Lisboa). E a partir de quinta-feira, quando passar a haver quatro votações por dia, na primeira da manhã (pelas 10h30) e na primeira da tarde (pelas 17h30) apenas poderá sair fumo branco. Se ainda não houver votos suficientes para eleger um Papa, haverá fumo preto ao final da manhã (pelas12h00) e ao final da tarde (pelas 19h).

Nesta última reunião de terça-feira, os cardeais presentes aproveitaram também para lançar ao mundo um veemente apelo a favor de um cessar-fogo permanente.