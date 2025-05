Cardeais em pré-Conclave apelam a um cessar-fogo

Os cardeais presentes no Vaticano, para as reuniões preparatórias do Conclave divulgaram esta terça-feira uma nota em que lamentam a falta de progressos nos processos de paz, em particular na Ucrânia e no Médio Oriente. Em conjunto apelam a todas as partes envolvidas para que se alcance um cessar-fogo permanente o mais rapidamente possível.

“Nós, cardeais da Santa Igreja Romana, reunidos em congregação geral antes do início do Conclave, constatamos com pesar que não houve progressos para favorecer os processos de paz na Ucrânia, no Médio Oriente e em muitas outras partes do mundo, mas que, pelo contrário, se intensificaram os ataques, especialmente contra a população civil”, refere o breve texto, enviado aos jornalistas.

Na nota, os participantes na reunião do pré-Conclave deixam “um apelo sincero a todas as partes envolvidos para se alcançar um cessar-fogo permanente o mais rapidamente possível e que se negoceie, sem pré-condições e novos atrasos, a paz há muito desejada pelas populações envolvidas e pelo mundo inteiro”.

A mensagem conclui com um convite “a todos os fiéis a intensificar as suas orações ao Senhor por uma paz justa e duradoura”.