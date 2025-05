Cáritas de Braga apoiou pessoas de 53 nacionalidades em 2024

A Cáritas Diocesana de Braga apoiou, no ano passado, cerca de três mil pessoas.

De entre os cidadãos estrangeiros apoiados, sobressai a ajuda à comunidade brasileira, com quase 21 por cento, logo seguida da população proveniente de Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, que representou quase 13 por cento dos beneficiários. Ainda assim, a maioria das pessoas apoiadas continua a ser de nacionalidade portuguesa, representando 43 por cento.

Em comunicado, a Cáritas de Braga afirma que os diferentes serviços da instituição, desde apoios alimentares à habitação, chegaram a cidadãos de nacionalidade brasileira, colombiana, venezuelana e oriundos dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa como Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, o que “reflete uma forte ligação histórica e linguística entre estas comunidades e Portugal”.

Por outro lado, este organismo da igreja arquidiocesana de Braga sublinha que para além destes grupos mais representativos, as suas estruturas acompanharam migrantes de outras latitudes, nomeadamente colombianos, venezuelanos, argentinos e peruanos, marroquinos, argelinos, iranianos e iraquianos, ucranianos, romenos e russos, “refletindo fluxos migratórios ligados a situações de instabilidade nos seus países de origem”.

A Cáritas de Braga recorda no seu comunicado que tem, atualmente, um importante projeto em mãos: a construção de um novo centro de acolhimento de emergência para vítimas de violência doméstica.

Trata-se de um projeto com a previsão de um investimento global da ordem dos 960 mil euros, e que conta com uma comparticipação do PRR.

Ainda assim, à Cáritas de Braga caberá um investimento previsto de 248 075 euros e, por isso, a instituição apela à generosidade das pessoas que queiram ajudar com um contribuição financeira pelo IBAN PT50 0010 0000 02779770010 72.