Criado “guia prático católico para jovens portugueses”

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), organismo da Conferência Episcopal Portuguesa, disponibiliza o “Guia prático católico para jovens portugueses” uma versão adaptada do “Catholic Toolkit for Young Europeans”, documento originalmente promovido pela COMECE Youth Platform para as Eleições Europeias de 2024.

O documento surge no contexto das eleições legislativas marcadas para o próximo dia 18 de maio e na sequência de um conjunto de visitas às juventudes partidárias.

“A COMECE Youth Platform junta organizações jovens católicas e ativas ao nível da UE, empenhadas em dialogar com instituições europeias, em conformidade com o artigo 17 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (TFUE). Portugal representa-se nesta organização pela jovem Alice Cardoso”, revela uma nota enviada à Renascença.

De acordo com o DNPJ, “este guia surge como um instrumento concreto de apoio à participação cívica e política dos jovens católicos em Portugal, procurando fomentar o voto consciente e refletido”.

“O documento oferece conteúdos acessíveis, perguntas de reflexão, informações práticas sobre o processo eleitoral”, acrescenta.

Estruturado em quatro seções principais, o guia convida os jovens a redescobrir o valor da sua participação política, integrando uma visão cristã da democracia, da justiça social, da dignidade humana e da solidariedade.

Além disso, o guia oferece informações práticas sobre o processo eleitoral para as legislativas 2025, incluindo links dos programas eleitorais dos partidos com assento parlamentar.

O organismo da Conferência Episcopal Portuguesa sublinha que “esta iniciativa se integra no esforço mais amplo do DNPJ em promover uma juventude informada, comprometida e responsável na vida pública”.

“Votar é também uma forma concreta de viver a fé no dia a dia, assumindo o compromisso de ser cristão em todas as dimensões da vida, incluindo a participação política”, reforça.

O diretor do DNPJ, Pedro Carvalho, defende que o guia “pode ser uma verdadeira ferramenta de apoio para os jovens católicos, ajudando-os a refletir sobre o sentido do seu voto, a fazer escolhas informadas e a reconhecer que a participação política é também uma expressão concreta da fé”.

O responsável apela a “que cada jovem compreenda que o seu voto conta e que o futuro coletivo também passa pelas decisões que tomamos no dia das eleições.”

Pode consultar o guia aqui, sendo que o documento está disponível no final da página.