“O Vídeo do Papa” convida a rezar “pelas condições de trabalho” com mensagens dos três últimos Papas

De acordo com a RMOP, que cita dados da ONU e da OIT (Organização Internacional do Trabalho), atualmente, “402,4 milhões de pessoas em todo o mundo estão desempregadas”, “160 milhões de crianças são obrigadas a trabalhar”, enquanto 240 milhões de trabalhadores recebem um salário inferior “a 3,65 dólares por dia”, e mais de 60% da população ativa mundial trabalha na economia informal, “o que significa que cerca de 2 mil milhões de pessoas estão privadas de direitos laborais e de proteção social”.

As imagens que acompanham as palavras dos pontífices reúnem diferentes experiências de vida em torno do mundo do trabalho .

O vídeo do Papa convida a rezar “para que, através do trabalho, cada pessoa se realize, as famílias sejam sustentadas com dignidade e se humanize a sociedade” .

O vídeo com a intenção de oração pontifícia para o mês de maio mudou de formato com a morte do Papa Francisco. Para favorecer a reflexão sobre o tema deste mês, dedicado ao trabalho, são apresentadas palavras de João Paulo II, Bento XVI e Francisco em que os pontífices reafirmam a prioridade da pessoa.



Os Papas e o mundo do trabalho

As palavras de Francisco sublinham que o trabalho confere “uma unção de dignidade”: ganhar o pão dá dignidade à pessoa. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro, “um ofício bastante duro” que “não assegurava grandes rendimentos”, e que partilhou com todos os trabalhadores ao longo da história.

Algumas das frases de Bento XVI sublinham a importância primordial do trabalho “para a realização humana e o desenvolvimento da sociedade”. Por conseguinte, o trabalho deve ser “organizado e realizado no pleno respeito da dignidade humana e ao serviço do bem comum”. Ao mesmo tempo, o homem não deve deixar-se “escravizar pelo trabalho (...) pretendendo encontrar nele o sentido último e definitivo da vida”, que só se encontra em Deus.

Por fim, as palavras de S. João Paulo II exortam a enfrentar os desequilíbrios económicos e sociais e as situações de injustiça que existem no mundo do trabalho, colocando em primeiro lugar “a dignidade do homem e da mulher que trabalha, a sua liberdade, responsabilidade e participação”. Tudo isto, sem esquecer “aqueles que sofrem por falta de emprego, por salários insuficientes, por falta de meios materiais”. São precisamente estes desequilíbrios e situações de injustiça que tornam necessário rezar para que o centro do trabalho e da vida económica e social seja o ser humano e não o lucro.

‘O Vídeo do Papa’ deste mês de maio, dedicado ao ‘trabalho’,’ foi realizado com a ajuda da Câmara de Comércio de Roma e da Fondazione PRO Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

Trabalho digno, um objetivo prioritário

O diretor internacional da Rede Mundial de Oração do Papa, padre Cristóbal Fones, sj., explica que, para São João Paulo II, “o ser humano é chamado ao trabalho exatamente ‘porque é feito à imagem e semelhança de Deus’: é precisamente o Senhor que lhe dá a possibilidade de participar na sua obra criadora através do trabalho”.

Segundo o padre Fones, já Bento XVI afirma na encíclica Caritas in Veritate que “a dignidade da pessoa exige que as escolhas económicas não aumentem a desigualdade e que o trabalho digno para todos seja um objetivo prioritário. Bento XVI assegura que a pobreza é, em muitos casos, o resultado da violação da dignidade do trabalho humano: por vezes as possibilidades da pessoa são limitadas, como no caso do desemprego ou do subemprego; e outras vezes o direito a um salário justo ou à segurança do trabalhador e da sua família não é respeitado”.

Por fim, o responsável assinala a continuidade do magistério do Papa Francisco com o dos seus antecessores.

“O Papa Francisco diz-nos que o trabalho é sagrado. É o meio que temos para construir uma sociedade mais humana: se queremos uma sociedade mais justa, temos de promover o emprego digno, estável, realizado em ambientes saudáveis e com medidas de segurança adequadas, o que implica o respeito pelos direitos fundamentais e a proteção social, bem como um salário que permita às famílias manter uma boa qualidade de vida”, explica.

Isso será possível, “se recuperarmos o verdadeiro valor do trabalho, se abandonarmos a lógica do lucro a qualquer custo e colocarmos ao centro as pessoas, especialmente aquelas que hoje não conseguem viver de forma humanamente digna”, completa.

Nas vésperas da eleição de um novo pontífice, a Rede Mundial de Oração “confia ao Senhor a missão do novo Papa e continua a sua tarefa apostólica, rezando pelos desafios da humanidade e da missão da Igreja”.

‘O Vídeo do Papa’ é uma iniciativa de alcance global, com o propósito de divulgar as intenções de oração mensais do Santo Padre. Desde 2016, teve “mais de 244 milhões de visualizações”, está traduzido em mais de 23 idiomas e tem cobertura da imprensa em 114 países.