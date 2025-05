Preto ou branco. Como se criam os sinais de fumo papais?

O céu azul de Roma e do Vaticano está a preparar-se para as nuvens de fumo que se erguerão da Capela Sistina nos próximos dias, assinalando a votação no conclave dos cardeais para encontrar o sucessor do Papa Francisco.

O conclave terá início esta quarta-feira (7 de maio) e a chaminé construída no telhado da capela servirá para anunciar ao mundo se escolheram ou não um novo líder - o fumo preto significa que não há decisão e o fumo branco anuncia um novo pontífice.

Especialista em fogo de artifício e proprietário da empresa “Fd Group Fireworks”, Massimiliano De Sanctis, que foi sócio de várias empresas que forneceram os sistemas de fumo para os conclaves que elegeram o Papa Bento XVI em 2005 e o Papa Francisco em 2013, explica como criar fumo branco e preto para assinalar a votação no conclave.

"O fumo pirotécnico branco é composto por lactose e o fumo pirotécnico preto é composto por naftalina. Uma vez terminada a eleição, é introduzido um cartucho pirotécnico composto por seis granadas de fumo com uma duração de dois minutos, juntamente com a queima dos boletins de voto", explicou De Sanctis.

Serão instalados dois fogões, ligados a uma única conduta que sobe até ao telhado. Um deles, feito de ferro fundido e utilizado em todos os conclaves desde 1939, será utilizado para queimar os boletins de voto.

O segundo fogão é eletrónico, com uma chave e um botão de arranque. No seu interior, acendem-se cartuchos que libertam fumo branco ou preto.

E embora não seja o responsável pelo fornecimento de fumo para este conclave, De Sanctis recorda com alegria os dois conclaves anteriores.

"Fornecer o material essencial para a eleição do Papa foi para nós uma alegria imensa e uma grande satisfação. Até porque não se elege um Papa todos os dias", afirmou.

Recorde-se também que até à eleição do Papa Bento XVI, o fumo era feito da forma tradicional. Os boletins de voto eram queimados para fazer fumo preto e, para o fumo branco, queimavam-se os boletins de voto com palha molhada.

Depois, o Vaticano apercebeu-se de que o fumo não era particularmente intenso e mandou conceber uma unidade de controlo eléctrica que controlava o fumo pirotécnico clássico.

Um grupo de 135 cardeais, conhecido como Colégio dos Cardeais, poderá eleger um novo papa e inclui membros de cantos distantes do mundo que Francisco nomeou ao longo dos seus 12 anos.

Apenas os cardeais com menos de 80 anos são elegíveis para votar, e não é claro quantos dos 135 irão participar, até porque um cardeal espanhol já disse que não virá a Roma por razões de saúde.