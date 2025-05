Secretariados diocesanos da Pastoral Juvenil reuniram para “pensar o futuro”

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), promoveu um encontro com os Secretariados Diocesanos do setor para “fortalecer a articulação entre dioceses” e preparar o “futuro” da “ação pastoral com os jovens”.

“Num espírito de comunhão e corresponsabilidade, os participantes refletiram e trabalharam em conjunto sobre os principais desafios e oportunidades que marcam a caminhada atual da Pastoral Juvenil”, explica o DNPJ, numa nota enviada esta segunda-feira.

O encontro dos Secretariados Diocesanos da Pastoral Juvenil da Igreja Católica em Portugal, promovido pelo Departamento Nacional da Pastoral Juvenil, realizou-se no sábado, dia 3 de maio, em Coimbra, e teve quatro pontos centrais da agenda de trabalho, como o Plano Pastoral 2025/2026 que vai procurar responder “aos sinais emergentes da escuta sinodal” e ao dinamismo vivido nas dioceses e movimentos juvenis.

Os responsáveis e representantes dos Secretariados Diocesanos da Pastoral Juvenil tiveram um momento de atualização e alinhamento sobre o processo participativo ‘Escuta 360º – Juntos, a escutar o futuro’, que tem o objetivo de “mobilizar jovens, agentes pastorais e comunidades em todo o país”.

“A escuta pretende lançar as bases de um novo tempo de presença e missão junto dos jovens – Documento Pastoral Juvenil em Portugal. Um Quadro de Referência, valorizando a diversidade de contextos e experiências”, acrescenta o DNPJ.

Outro ponto central deste encontro foi o ‘Jubileu dos Jovens’, do Ano Santo 2025, que se vai realizar de 28 de julho a 3 de agosto, em Roma, com a partilha de informação sobre a participação dos jovens portugueses.

O DNPJ informa também que planearam e definiram a agenda de trabalho do Conselho Nacional da Pastoral Juvenil, que vai reunir secretariados, movimentos, congregações e associações, nos dias 23 e 24 de maio, em Braga.

Este encontro com os Secretariados Diocesanos da Pastoral Juvenil reforçou também o compromisso de todos com uma Pastoral Juvenil “dialogante, missionária e sinodal, enraizada no Evangelho e atenta à vida concreta dos jovens de hoje”.

O Departamento Nacional da Pastoral Juvenil assinala ainda que vai continuar a promover “espaços de participação ativa e de corresponsabilidade”, em comunhão com as dioceses católicas portuguesas, movimentos e estruturas da Igreja, acreditando que “os jovens são protagonistas da transformação e da esperança que o mundo e a Igreja tanto precisam”.