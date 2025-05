Alunos de Moral de Évora e Lisboa vivem encontro

Quatro mil alunos de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC) de Évora e Lisboa encontraram-se esta terça-feira em Elvas para o seu XXXIII Encontro, centrado no tema do Jubileu e intitulado "Moral Hope".

De acordo com informação da Arquidiocese de Évora, o Coliseu José Rondão de Almeida acolheu a multidão de alunos que ouviram palavras de fé e esperança do Arcebispo de Évora, que recordou as palavras do Papa Francisco aos jovens em Lisboa em 2023, quando afirmou que a Igreja é para "todos, todos, todos".

O encontro começou com o acolhimento e a apresentação das escolas, seguindo-se a coreografia do hino “Moral Hope”, e incluiu ainda uma caminhada pelas ruas da cidade de Elvas.

No próximo ano, o encontro de alunos de EMRC da Arquidiocese de Évora será em Coruche.

Patriarca de Lisboa encontra-se pela primeira vez com alunos

No Patriarcado de Lisboa, o encontro de alunos de Moral vai decorrer sexta-feira em Óbidos. E o Patriarca, D. Rui Valério, vai estar presente no 25.º Interescolas Diocesano de Lisboa, com os alunos dos 2.º e 3.º ciclos da disciplina de EMRC.

Organizado pelo Secretariado Diocesano do Ensino Religioso (SDER) de Lisboa, o 25.º Interescolas Diocesano tem como tema ‘Caminhar Juntos na Esperança’ e vai ter lugar no Complexo Desportivo de Óbidos.

Segundo a organização, o encontro vai reunir cerca de 1800 alunos e mais de 100 professores desta disciplina, vindos de 35 agrupamentos de escolas, na sua maioria do ensino público, de toda a diocese. “

É nosso propósito e expectativa proporcionar uma experiência exploratória e imersiva no que significa ‘Caminhar Juntos na Esperança’, interligados ao propósito do Ano Jubilar, a espiritualidade, cultura, tradição, memória, património, produtos da terra, paisagem..., de Óbidos”, refere um comunicado do SDER de Lisboa.

Na página do Patriarcado é referido que D. Rui Valério vai estar presente no encontro “para um momento de intervenção e mensagem a todos os alunos e professores” de EMRC.

Esta será a primeira vez que O Patriarca de Lisboa se vai encontrar com os alunos desta disciplina desde que foi nomeado pelo Papa Francisco, em agosto de 2023.

A organização do 25.º Interescolas Diocesano conta com o apoio da Câmara Municipal de Óbidos.